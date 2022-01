Viernheim – Bürgermeister begrüßt neuen Ersten Stadtrat im Amt

Viernheim/Kreis Bergstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Erster Arbeitstag als Erster Stadtrat: Architekt (B.A.) Jörg Scheidel hat am Montag (3. Januar) seinen Dienst bei der Stadt Viernheim angetreten und bezog sein Büro im ersten Stock des Rathauses. Begrüßt wurde Scheidel gleich zu Beginn von Bürgermeister Matthias Baaß, der dem Leiter des Dezernats II für seine Amtszeit alles Gute wünscht und sich auf eine konstruktive Zusammenarbeit zum Wohle der gemeinsamen Heimatstadt freut. Als allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters und somit als zweiter Mann im Rathaus leitet der 30-Jährige als zuständiger Dezernent das Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung, das Bauverwaltungs- und Liegenschaftsamt sowie den Arbeitsbereich Stadtentwässerung im Rahmen des Dienstleistungsvertrages mit der Stadtwerke Viernheim GmbH. Zudem wurde ihm der Vorsitz in der Betriebskommission des Stadtbetriebs Viernheim zugewiesen. „Mit voller Vorfreude blicke ich auf diesen neuen Lebensabschnitt und freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Bürgermeister, den Mitarbeitenden der Stadtverwaltung sowie den politischen Vertretern“, so Scheidel bei seinem Amtsantritt.



Seit der Kommunalwahl 2016 gehörte Jörg Scheidel als Stadtverordneter dem Parlament an und war Mitglied im Ausschuss für Umwelt, Energie, Bauen und im Rathausausschuss, sowie Mitglied in der Betriebskommission des Stadtbetriebs. Im Juni 2019 übernahm der damalige Architekturstudent den Vorsitz der CDU-Fraktion. Am 12. November 2021 wurde er von der Stadtverordnetenversammlung zum neuen Ersten Stadtrat der Stadt Viernheim gewählt. Scheidel tritt somit die Nachfolge des im Juni letzten Jahres plötzlich verstorbenen Bastian Kempf an.

Das Büro des Ersten Stadtrats befindet sich im 1. OG (Rathaus-Galerie) des Rathauses, Zimmer 117. Für Rückfragen oder eine Terminvereinbarung steht das Sekretariat, Sandra Funk, unter (06204) 988-246 gerne zur Verfügung. Eine direkte Kontaktaufnahme ist auch per E-Mail unter JScheidel@viernheim.de möglich.