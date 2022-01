Schifferstadt – Der neue Stadt Kurier ist da!

Schifferstadt/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. 2021 ist beendet und man resümiert das zurückliegende Jahr. In der aktuellen Winterausgabe des Stadt Kuriers finden Sie „Lichtblicke“, wie die neue Beleuchtung am Kreuzplatz oder Erinnerungen an ein paar Veranstaltungen, die in der zweiten Jahreshälfte von 2021 möglich waren, wie die vierte Preisverleihung des Ernst-Johann-Literaturpreises an Elke Heidenreich, den Corona konformen Picknick-Konzerten oder der Veranstaltungsreihe „1700 Jahre Jüdisches Leben in Deutschland“. Auch berichtet die Stadtverwaltung in der Winterausgabe des Stadt Kuriers über die konkreten Details zur Umsetzung der Bahnunterführung in der Iggelheimer Straße.



VIDEOINSERAT

Neujahrsansprache 2022 Landrat Clemens Körner

Drei- bis viermal im Jahr erscheint das zwölfseitige Informationsblatt – die siebte Ausgabe wurde nun veröffentlicht und ist in den Briefkästen der Bürgerinnen und Bürger ohne Werbesperrvermerk. Auch in den Zeitungsboxen am Schillerplatz und vor dem Rathaus liegt er kostenlos aus. Wer lieber bequem von Zuhause aus liest, findet den StadtKurier als PDF auf der Website der Stadt www.schifferstadt.de.

Die Stadtverwaltung wünscht viel Spaß beim Lesen!

Post aus der Heimat

Sie sind ehemalige Schifferstadterin oder Schifferstadter und möchten auf dem Laufenden bleiben, was sich in der Rettich Metropole so tut? Dann melden Sie sich beim Stadtmarketing und erhalten Sie den aktuellen StadtKurier als Brief aus der Heimat. Senden Sie hierzu einfach Ihre vollständige Adresse per E-Mail an susanne.loew@schifferstadt.de oder per Post an Stadtverwaltung Schifferstadt, Susanne Löw, Marktplatz 2, 67105 Schifferstadt.