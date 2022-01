Rhein-Pfalz-Kreis – Neujahrsansprache von Landrat Clemens Körner

Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar – 2021 stand auch der Rhein-Pfalz-Kreis wieder ganz im Zeichen der Corona-Pandemie und deren Folgen, in seiner Neujahrsansprache dankt der Landrat allen Kräften in den Impfstellen, Corona-Teststellen, Krankenhäusern, Intensivstationen, Pflegeheimen, die nicht nur in dieser Zeit außergewöhnliches leisten. In diesem Zusammenhang bittet er auch um ein respektvolles Miteinander. Trotz Corona kamen aber auch andere Themen im Rhein-Pfalz-Kreis nicht zu kurz und der Landrat zieht ein Resume über Projekte im Jahr 2021 und gibt Ausblicke für das neue Jahr 2022.

