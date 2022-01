Mannheim – Schwerer Unfall auf dem Parkring – Autofahrer schwer verletzt

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein VW-Fahrer wurde am Montagnachmittag bei einem Verkehrsunfall im Parkring schwer verletzt. Der Mann war kurz vor 15 Uhr bei „Rot, so der bisherige Kenntnisstand, von der Bismarckstraße in den Parkring eingebogen. Dabei stieß er mit einem abbiegenden Lkw-Fahrer zusammen. Nach seiner notärztlichen Behandlung wurde der VW-Fahrer mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Sein Fahrzeug wurde total beschädigt, Betriebsstoffe verunreinigten die Fahrbahn. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Ein Abschleppdienst und eine Fachfirma zur Reinigung der Fahrbahn sind angefordert. Mit Behinderungen rund um die Parkring ist bis mindestens 16.30 Uhr zu rechnen. Wer kann, sollte eine Ausweichroute wählen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Mannheim, Tel.: 0621/174-4222 in Verbindung zu setzen.



VIDEOINSERAT

Neujahrsansprache 2022 Landrat Clemens Körner