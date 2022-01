Ludwigshafen – Abfallbescheide diesmal mit Zugabe – Informationen zur Gehwegreinigung und cleverem Trennen von Bioabfall

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Alle Jahre wieder versendet der Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) am Anfang des Jahres seine Abfall- und Straßenreinigungsgebührenbescheide. Im Jahr 2022 kommen noch weitere hilfreiche Informationen mit den Kuverts ins Haus. Dabei handelt es sich um einen Flyer mit Informationen rund um die Gehwegreinigung sowie ein Faltblatt mit hilfreichen Tipps zum Thema richtiges Trennen von Biomüll und seine Entsorgung. Wer weiß denn genau, wer welche Aufgaben bei der Gehwegreinigung, Schneeräum- und Streupflicht die Anwohnerin oder der Anwohner hat und bis wann was erledigt werden muss? Die städtischen Straßen und Plätze werden von den Mitarbeiter*innen des Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) freigeräumt und sauber gehalten. Anders sieht es bei den Gehwegen aus. Hier sind Schnee-Räumung und Laubentsorgung Aufgabe von Eigentümer*innen beziehungsweise deren damit Beauftragten. Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht für das Grundstück müssen Vermietende auch für die Gehwegreinigung sorgen. Dies geht aus der allgemeinen Räumpflicht für den Gehweg hervor, die im Herbst das Entfernen von Laub und im Winter die Schnee- und Eisbeseitigung umfasst. Damit man sich das nicht alles merken muss, hat der WBL einen Flyer erstellt, der diese Fragen beantwortet.



Seit letztem Herbst nimmt der Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL), wie weitere 65 Landkreise und kreisfreie Städte, an der bundesweiten Umweltkampagne #wirfürbio teil. Das Ziel der Kampagne, ist die Verbannung von Störstoffen aus dem Bioabfall. Bioabfall erzeugt wertvolle Energie in Form von Strom und Komposterde. Damit der kostbare Sekundarwertstoff Bioabfall seine volle Kraft entfalten kann muss er möglichst rein sein. Ganz vorne steht hier Plastikabfall, unter anderem in Form von Abfalltüten. Das Problem mit Plastik im Bioabfall: In Mikroplastik zerfallen, können herkömmliche Plastiktüten nicht mehr aus dem Rohkompost getrennt werden und landen so auf den Äckern, werden ins Grundwasser gespült und gelangen damit unweigerlich in unsere Nahrungskette. Das nun zugesandte Faltblatt ist eine wichtige Unterstützung zum cleveren Trennen von Bioabfall, denn Umweltschutz beginnt in der Biotonne.

