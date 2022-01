Heiligkreuzsteinach-Eiterbach – Einbruchsversuch an Silvester – Polizei sucht Zeugen!

Heiligkreuzsteinach-Eiterbach/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Zu einem Einbruchsversuch kam es in der Silvesternacht zwischen 18:00 Uhr und 11:30 Uhr am nächsten Morgen in der Ortsstraße im Ortsteil Eiterbach. Ein bislang unbekannter Täter versuchte mittels eines Hebelwerkzeugs die Hauseingangstür aufzuhebeln, um in die Wohnung zu gelangen. Bislang konnten keine Hinweise erlangt werden, dass der Täter die Wohnung tatsächlich betreten hat. Diebstahlschaden entstand keiner, der Sachschaden liegt bei rund 1.500 EUR. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Neckargemünd, unter 06223-92540, zu melden.



