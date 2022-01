Grünstadt – Erster Kriminalhauptkommissar Horst Gesell neuer stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion Grünstadt

Grünstadt/Landkreis Bad Dürkheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Seit Montag, 01.01.2022 ist Erster Kriminalhauptkommissar Horst Gesell neuer Stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion Grünstadt. Horst Gesell wurde 1985 bei der Polizei Rheinland-Pfalz eingestellt. Er begann seinen dienstlichen Werdegang in verschiedenen Funktionen bei der Bereitschaftspolizei. Im Jahr 2001 wechselte er zur Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Rheinpfalz. Dort verrichtete er in verschiedenen Fachkommissariaten, im Haus des Jugendrechts in Ludwigshafen und als Leiter der Polizeilichen Prävention seinen Dienst.



Nun kommt Horst Gesell in seine Heimatstadt Grünstadt. Er tritt damit die Nachfolge von Thomas Merkel an, der in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet wurde. Er ist für die Mitarbeiter des Kriminal- und Bezirksdienstes und des Jugendsachgebietes verantwortlich und vertritt den Leiter der Polizeiinspektion, Erster Kriminalhauptkommissar Sigfried Doll. Die Polizeiinspektion Grünstadt liegt an der Deutschen Weinstraße und ist für 44.631 Einwohner auf einer Fläche von zirka 163 qkm zuständig.