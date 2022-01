Germersheim – Nicht angemeldete Versammlung in Germersheim

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 02.01.2022, gegen 21.03. Uhr, befuhr eine 21-jährige Frau aus Ludwigshafen mit ihrem Pkw die Frankenstraße in Richtung Benderstraße. An der dortigen Kreuzung missachtete sie den Vorrang eines 51-jährigen Mannes aus Frankenthal, welcher mit seinem Pkw die Benderstraße in Richtung Albrecht-Dürer-Ring befuhr. Bei dem Zusammenstoß wurde der Mann leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren ... Mehr lesen »