Frankenthal – Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 02.01.2022, gegen 21.03. Uhr, befuhr eine 21-jährige Frau aus Ludwigshafen mit ihrem Pkw die Frankenstraße in Richtung Benderstraße. An der dortigen Kreuzung missachtete sie den Vorrang eines 51-jährigen Mannes aus Frankenthal, welcher mit seinem Pkw die Benderstraße in Richtung Albrecht-Dürer-Ring befuhr. Bei dem Zusammenstoß wurde der Mann leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.



Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.