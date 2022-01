Frankenthal – Erkenbert-Museum Frankenthal Gespräch zum „Objekt des Monats“ am 10. Januar

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Das in der Reihe „Objekt des Monats“ in der Stadtbücherei präsentierte hölzerne Backmodel aus dem Erkenbert-Museum ist noch bis Ende Januar zu den Öffnungszeiten der Bücherei zu sehen. Am Montag, 10. Januar, um 16 Uhr bietet das Museum hier ein Gespräch an, bei dem Mitarbeiter allerlei Wissenswertes über das Objekt und seine Geschichte erzählen und sich mit interessierten Gästen darüber austauschen. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist erforderlich ab Dienstag, 4. Januar bis Mon-tag, 10. Januar, 12 Uhr, unter 06233 89 495 oder per E-Mail an museum@frankenthal.de.



Neujahrsansprache 2022 Landrat Clemens Körner

Mehr zum ausgestellten Objekt

Das gezeigte Model ist aus stabilem Birnbaumholz und dient zum Anfertigen von sogenannten Springerle, einem süßen Anisgebäck. Dieses Gebäck ist vor allem in Süddeutschland, Teilen von Österreich und der Schweiz bekannt. Zur Fertigung wird der Holzmodel auf den ausge-rollten Teig aus Eiern, Mehl, feinem Zucker und Anis gedrückt, so dass das Motiv den Teig formt. Anschließend wird das Gebäck rundherum zugeschnitten oder mit einem Förmchen zugestochen.

Mehr zum Projekt

Das „Objekt des Monats“ ist ein gemeinsames Projekt des Erkenbert-Museums und der Stadtbücherei, bei dem im Wechsel besondere Objekte des Museums in einer Vitrine im Ein-gangsbereich der Stadtbücherei ausgestellt werden. Hintergrund ist die derzeitige Schließung des Museums aufgrund anstehender Sanierungsarbeiten. Das Museum wird in dieser Zeit mit einer Reihe von Aktionen und Ausstellungen unter dem Motto „Das Museum in der Stadt“ für die Öffentlichkeit sichtbar bleiben. Mehr ist auf www.frankenthal.de/erkenbert-museum zu finden.

Ansprechpartner

Irina Haas, Sekretariat des Erkenbert-Museums

Erkenbert-Museum Frankenthal

museum@frankenthal.de | Tel. 06233 89 495