Bobenheim-Roxheim – Verkehrsunfallflucht

Bobenheim-Roxheim/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 03.01.2022, gegen 02.20 Uhr, befuhr ein 26-jähriger Mann aus Bobenheim -Roxheim mit seinem Pkw die B9 von Worms kommend in Richtung Frankenthal. Hierbei wurde er auf Höhe der Abfahrt Petersau von einem bislang unbekannten Fahrzeugführer mit einem dunklen, vermutlich 3er BMW, zunächst überholt und dann geschnitten. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste der 26-Jährige sein Fahrzeug stark ab und kollidierte mit der rechte Leitplanke und einem Verkehrsschild. Hierbei entstand an seinem Fahrzeug ein Schaden von geschätzten 1500 Euro. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.



