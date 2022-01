Bad Dürkheim/Landkreis Bad Dürkheim – Booster-Impfaktion in der Gastronomie – Restaurant KONRAD2 auf der Klosterruine Limburg in Bad Dürkheim

Bad Dürkheim/Landkreis Bad Dürkheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Mit der Anwesenheit des DEHOGA (Deutscher Hotel- und Gaststättenverband) Präsident Rheinland-Pfalz Gereon Haumann. Am Samstag, den 08. Januar 2022 kann man sich zwischen 14:00 Uhr und 18:00 Uhr auf der Klosterruine Limburg in Bad Dürkheim gegen SARS-CoV-2 („Corona“) boostern lassen. Ärzte und medizinisches Personal werden in dieser Zeit, in der dafür umgebauten Gastronomie KONRAD2, die zugelassenen Impfstoffe BioNTech/Pfizer und Moderna verabreichen. Insgesamt stehen bis zu 150 mögliche Impftermine zur Verfügung. Um lange Wartezeiten zu vermeiden, müssen die Termine vorab online unter impfen.klosterruine.de gebucht werden. Zum Termin müssen der Personalausweis und der Impfpass, sowie die Krankenversichertenkarte mitgebracht werden.



Möglich wird die Booster-Impfaktion durch eine Kooperation von KONRAD2 mit der AsA Arbeitsschutz AG und Dr. med. Renata Gologan (niedergelassene Ärztin). Die Gastronomie möchte damit zum schnelleren Boostern der Bevölkerung beitragen. Außerdem soll mit der Aktion auch auf die wirtschaftlichen Probleme der Gastronomie Branche aufmerksam gemacht werden. Aus diesem Grund wird unter anderem auch der Präsident des rheinland-pfälzischen Hotel– und Gaststättenverbandes (DEHOGA) Gereon Haumann an diesem Tag mit vor Ort sein und die Impfaktion begleiten.

DEHOGA Präsident Gereon Haumann, wie auch der Unternehmer Marc Geldon, welcher seine Gaststätte für die Impfaktion zur Verfügung stellt, stehen Interessierte für Fragen, Antworten und interessante Gespräche an diesem Tag vor Ort zur Verfügung.

