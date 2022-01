Mannheim – SV Waldhof leiht Justin Butler vom FC Ingolstadt 04 aus

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Ingolstadt – Wie der der Fußball 3. Ligist, SV Waldhof Mannheim mitteilt, leiht er den 20-jährigen Justin Butler vom FC Ingolstadt 04 bis zum Saisonende aus. Butler spielte in der Jugend für den FC Bayern München, bevor er für die Ingolstädter 16 Spiele in der dritten Liga und 5 Spiele in der 2. Bundesliga bestritt.

Wie Tim Schork, Kaderplaner mittelt, bringt Butler noch mehr Flexibilität in der Offensive.

Die neue Nr31 bei den Blauschwarzen freut sich beim Waldhof zu sein und ist bereits mit dem Team auf dem Weg ins Trainingslager in Belek



