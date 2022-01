Mannheim – Einbruch in die Geschwister-Scholl-Schule im Stadtteil Vogelstang

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(ots)



Am frühen Sonntagmorgen gegen 03:50 Uhr kam es zu einem Einbruch in die Geschwister-Scholl-Schule in der Mecklenburger Straße. Einer oder mehrere bislang unbekannter Täter verschafften sich Zutritt in das Schulgebäude, in dem sie die Tür ins Musikzimmer aufhebelten und die Tür zum Sekretariat auftraten. Ob etwas entwendet wurde und über die Höhe des Sachschadens, können bisher keine Angaben gemacht werden. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal, Tel.: 0621/ 71849-0 zu melden.