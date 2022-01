Mannheim – Adler Mannheim feiern Auswärtssieg bei den Kölner Haien

Mannheim/Köln. Die Adler Mannheim sind mit einem souveränen 5:1-Auswärtssieg bei den Kölner Haien gut ins neue Eishockey-Jahr gestartet. Markus Eisenschmid (2.48) brachte die Adler gleich früh im ersten Drittel mit 1:0 in Führung. Jason Bast (27.28) gelang im zweiten Drittel dann das 2:0, Tim Wohlgemuth (34.21) erhöhte auf 3:0 und Nigel Dawes (38.44) sorgte mit dem 4:0 im Mitteldrittel für die Vorentscheidung. Im Schlussdrittel schoss Luca Tosto (54.56) das 5:0 für die Adler, den Kölnern gelang durch Maximilian Kammerer (56.55) nur noch der Ehrentreffer zum 1:5-Endstand. Für die Kölner Haie war dies die dritte Niederlage in Folge und auch für KEC-Trainer Uwe Krupp war sein 500. Jubiläumsspiel als Trainer nicht von Erfolg gekrönt.



Überraschend hat auch Spitzenreiter Eisbären Berlin sein Heimspiel gegen den Aufsteiger Bietigheim Steelers mit 4:5 nach Penaltyschiessen verloren. Die Bietigheim Steelers hatten vor dem Jahreswechsel auch gegen die Adler Mannheim mit 5:4 gewonnen.

In der DEL-Tabelle führen die Eisbären Berlin mit einem Punkteschnitt von 2,03 (67 Punkte in 33 Spielen) vor den Grizzlys Wolfsburg mit einem Punkteschnitt von 1,86 (65 Punkte in 35 Spielen). Die Adler Mannheim bleiben mit einem Punkteschnitt von 1,82 (62 Punkte in 34 Spielen) auf dem dritten Tabellenplatz.

Die Adler Mannheim haben nun zwei weitere Auswärtsspiel am Dienstag, 4. Januar um 18.30 Uhr, bei den Nürnberg Ice Tigers und am Freitag, (7.1 um 19.30 Uhr) bei den Iserlohn Roosters. Das nächste Heimspiel von den Adlern Mannheim findet dann am Sonntag, 9. Januar um 19 Uhr, im Südwest-Derby gegen die Schwenninger Wild Wings in der SAP-Arena in Mannheim statt. Weitere Informationen über die Adler Mannheim gibt es unter www.adler-mannheim.de.

