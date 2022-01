Mannheim – Adler Mannheim verlieren trotz 4:1-Führung in Bietigheim

Bietigheim/Mannheim. Die Adler Mannheim haben das letzte DEL-Eishockeyspiel im Jahre 2021 auswärts bei den Bietigheim Steelers knapp mit 4:5 (1:1, 3:0, 0:4) verloren. Die Adler hatten nach dem zweiten Drittel noch souverän mit 4:1 Toren geführt. Doch im Schlussdrittel drehte Bietigheim mit vier Treffern das Spiel und besiegten die Adler Mannheim mit 5:4.



VIDEOINSERAT

Neujahrsansprache 2022 Landrat Clemens Körner

Die Adler gingen in Überzahl durch Nico Krämmer (4.43) im ersten Drittel mit 1:0 in Führung. Die Bietigheimer glichen durch Jalen Smereck (6.17) aus. Im zweiten Drittel bauten die Adler durch drei Treffer von Nigel Dawes (20.58) und David Wolf (31.52) sowie erneut Nigel Dawes (34.55) die Führung auf 4:1 aus. Doch im Schlussdrittel gelang C.J. Stretch (44.57) der Anschlusstreffer zum 2:4, Riley Sheen (47.39) verkürzte auf 3:4 und Brendan Ranford (54.02) erzielte den 4:4-Ausgleich. Dem Bietigheimer Jalen Smereck gelang mit seinem zweiten Tor der 5:4-Siegtreffer für den bisherigen Tabellenvorletzten.

In der DEL-Tabelle führen die Eisbären Berlin mit einem Punkteschnitt von 2,06 (66 Punkte in 32 Spielen) vor den Grizzlys Wolfsburg mit einem Punkteschnitt von 1,85 (63 Punkte in 34 Spielen). Die Grizzlys Wolfsburg hatten das Auswärtsspiel beim ERC Ingolstadt mit 5:3 (1:1, 2:1, 2:1) gewonnen. Die Adler Mannheim sind mit einem Punkteschnitt von 1,79 (59 Punkte in 33 Spielen) auf den dritten Tabellenplatz zurückgefallen.

Das nächste Spiel bestreiten die Adler Mannheim auswärts am Sonntag, 02. Januar 2022 um 14 Uhr, bei den Kölner Haien. Am Sonntag, 9. Januar um 19 Uhr, findet dann in der SAP-Arena in Mannheim das Südwest-Derby gegen die Schwenninger Wild Wings statt, die auf dem letzten Tabellenplatz liegen. Weitere Informationen über die Adler Mannheim gibt es unter www.adler-mannheim.de.

Text Michael Sonnick