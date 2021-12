Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots)



Unbekannte Täter drangen am frühen Donnerstagabend in eine Wohnung in der Niederfeldsiedlung in Ludwigshafen ein. Durch die Täter wurde die Wohnung durchwühlt und Bargeld und Schmuck in einem vierstelligen Bereich entwendet. Die beiden Wohnungsmieter waren zum Zeitpunkt des Einbruchs nicht vor Ort. Sie bemerkten diesen aufgrund der offen stehenden Wohnungstür. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.