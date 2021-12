Wald-Michelbach – Neues flexibles Ruftaxi „Michelbus“ als ergänzendes Mobilitätsangebot

Wald-Michelbach / Metropolregion Rhein-Neckar

„Michelbus“ nimmt Betrieb in Wald-Michelbach auf



Neues flexibles Ruftaxi „Michelbus“ als ergänzendes Mobilitätsangebot

Zum 3. Januar 2022 startet in der Gemeinde Wald-Michelbach die neue Ruftaxilinie 6990 unter der Bezeichnung „Michelbus“, das den öffentlichen Nahverkehr ergänzt. Das bisherige Ruftaxi, bei dem nur wenige Fahrten pro Tag mit festen Haltestellen und festem Linienweg angeboten worden sind, wird durch das neue Angebot ersetzt.

Ein dichtes Netz von Haltestellen und eine fahrplanlose Bedienung ermöglichen flexible Fahrten im gesamten Gemeindegebiet während der Betriebszeiten 8.00 bis 18.00 Uhr (montags bis donnerstags) sowie 8.00 bis 2.00 Uhr in der Nacht (freitags und samstags). Es sind Fahrten zwischen allen Haltepunkten in allen Ortsteilen möglich, da es keinen festen Linienweg gibt. Das Ruftaxi „Michelbus“ kann auch als Zu- oder Abbringer für Bushaltestellen dienen, um dort einen Umstieg herzustellen. Die Haltepunkte haben einen geringen Abstand von etwa 150 Metern zueinander. Eine Fahrt erfolgt nur, wenn sie mindestens 30 Minuten vor gewünschtem Fahrtbeginn per Telefon, online oder über die myVRN-App gebucht wird. Erfolgt die Buchung telefonisch, so kann ein Fahrtwunsch zwischen allen Haltepunkten angegeben werden. Bei Online-Buchung über die VRN-Fahrplanauskunft oder die myVRN-App sind weniger Haltestellen hinterlegt, bei denen der Abstand mit etwa 300 Metern ebenfalls noch ein sehr engmaschiges Netz aufweist. Auf der Internetseite des VRN ist eine Übersicht über die Haltepunkte vorhanden.

Das Ruftaxi Michelbus fährt dabei zu dem Preis eines Bus-Einzelfahrscheins für 2,20 Euro in der Preisstufe 1 bzw. 3,10 Euro in der Preisstufe 2 für einen Erwachsenen. VRN-Zeitkarten, wie bspw. das Job-Ticket, das Rhein-Neckar-Ticket, das MAXX-Ticket, oder auch das Seniorenticket Hessen werden im Michelbus anerkannt.

Mit diesem neuen Angebot in Kooperation mit der Gemeinde Wald-Michelbach und dem Kreis Bergstraße soll das Ruftaxi den heutigen Bedürfnissen angepasst werden und noch mehr Menschen zum Umstieg auf den ÖPNV bewegen. Es handelt sich bei diesem flexiblen Ruftaxi Michelbus um ein Pilotprojekt im VRN-Verbundgebiet, mit dem Bedarfsverkehre in nachfrageschwachen Räumen und Zeiten erheblich attraktiver gestaltet werden und die Mobilität ohne eigenes Auto verbessert werden soll.

Volkhard Malik, VRN-Geschäftsführer: „Der VRN freut sich, mit dem Ruftaxi Michelbus einen modernen und flexiblen Bedarfsverkehr im ländlichen Raum im Rahmen eines dreijährigen Pilotprojekts zu testen. Mit dem neuen Angebot soll den Bedürfnissen der Fahrgäste durch ein engmaschiges Netz an virtuellen Haltepunkten, flexiblen Linienwegen und einer fahrplanlosen Bedienung bestmöglich entsprochen werden. Durch das Pooling von Fahrtwünschen soll außerdem der Verkehr in der Gemeinde Wald-Michelbach reduziert werden. Das Ruftaxi Michelbus leistet somit einen Beitrag zu einem attraktiven ÖPNV.“

Landrat Christian Engelhardt: „Der Kreis Bergstraße begrüßt die Einführung des auf einem neuen Betriebskonzept basierenden innerörtlichen Verkehrssystems. Auch wir als lokaler ÖPNV Aufgabenträger erhoffen uns daraus neue Erkenntnisse, wie ein solches Angebot in ländlich geprägten Strukturräumen angenommen wird. Gerne unterstützt der Kreis dieses kommunale Vorhaben mit einer entsprechenden finanziellen Beteiligung während der Einführungsphase. Wir wünschen dem Angebot viel Erfolg.“

Hierzu Dr. Sascha Weber, Bürgermeister der Gemeinde Wald-Michelbach: „Mit dem Michelbus sind wir in der Region Vorreiter einer modernen, auf die Bedürfnisse der ländlichen Bevölkerung abgestimmten öffentlichen Nahmobilität. Durch das dichte Netz an Haltestellen wird es möglich sein, sich innerhalb der Großgemeinde Wald-Michelbach von fast jedem Ort zu fast jedem Ziel fahren zu lassen – und das Ganze ist entweder in der VRN-Jahreskarte inbegriffen oder für den Preis einer einfachen Busfahrt möglich. Ich freue mich sehr darüber, mit Stefan Wenisch einen heimischen Unternehmer für den Michelbus gefunden zu haben.“

