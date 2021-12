Ludwigshafen – Nachtrag versuchtes Tötungsdelikt – 21-jähriger aus U-Haft entlassen

Ludwigshafen / Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots)



Nachtragsmeldung

Im Rahmen seiner zeugenschaftlichen Vernehmung gab der 23-jährige Geschädigte an, dass es sich bei dem 21-jährigen inhaftierten Beschuldigten nicht um den Täter handele. Der Haftbefehl wurde deshalb am 23.12.2021 aufgehoben. Der Beschuldigte wurde am selben Tag aus der Untersuchungshaft entlassen.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankenthal und der Kriminalpolizei Ludwigshafen dauern weiter an.

Quelle:Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und Polizeipräsidium Rheinpfalz

Hintergrund:

(ots) – Wie die Polizei mitteilt kam es gestern Montag (20.12.2021) in der Frankenthaler Straße zu einem versuchtes Tötungsdelikt. An der Straßenbahn Haltestelle Frankenthaler Straße hat ein 21jähriger einen 23jährigen, vermutlich mit dem Messer, am Kopf so schwer verletzt, dass der 23jährige stationär ins Krankenhaus musste.

Ein Motiv ist noch nicht bekannt. Der Täter wurde festgenommen. Der Haftrichter erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal Untersuchungshaftbefehl wegen versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung. Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei ermitteln.