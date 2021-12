Ludwigshafen – Karriere in Uniform: Bundespolizei informiert online über Möglichkeiten für den Berufseinstieg

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Agentur für Arbeit Ludwigshafen bietet am 13. Januar 2022 eine digitale Informationsveranstaltung mit der Bundespolizei für Schülerinnen und Schüler sowie junge Erwachsene an. Von 15 bis 16 Uhr informieren Einstellungsberater der Bundespolizei über die Laufbahn im mittleren und gehobenen Dienst, die Einstellungsvoraussetzungen sowie die Ausbildung und das Studium bei der Bundespolizei. Die Bewerbungsfrist für die Einstellung im September 2022 wurde bis zum 31. Januar 2022 verlängert, um Kurzentschlossenen die Möglichkeit für einen Einstieg noch in diesem Jahr zu bieten.



Eine Anmeldung per E-Mail an Ludwigshafen.BiZ@arbeitsagentur.de ist erforderlich. Die Zugangsdaten zur virtuellen Vortragsplattform erhalten die Teilnehmenden mit der Anmeldebestätigung.