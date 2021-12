Ludwigshafen Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) VIDEOINSERAT Frankenthal Kunstausstellung Zwischenzeit Am Mittwochabend (29.12.2021), gegen 19:45 Uhr, brannten zwei Mülltonnen in der Kärtner Straße. Vermutlich wurden diese vorsätzlich in Brand gesetzt. Durch das Feuer entstand ein Schaden in Höhe von ca. 200,- Euro. Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen ... Mehr lesen »