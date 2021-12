Ludwigshafen – CDU: Land und Bund stehen in Verantwortung für sichere Schulen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.



„Alle am Schulleben beteiligten wissen, nicht zuletzt aufgrund der Erfahrungen der letzten Monate, um die Vorzüge, die der Präsenzunterricht in unseren Schulen bietet“, so Daniel Beiner, schulpolitischer Sprecher der CDU-Stadtratsfraktion. „In diesen pandemischen Zeiten und gerade aktuell durch die Infektionen mit der Omikron-Variante des Coronavirus muss daher auch alles getan werden, um Unterricht in Präsenz so sicher wie möglich gestalten zu können. Ansonsten müssten die erprobten Alternativmodelle angedacht werden. Der Gesundheitsschutz der Kinder, Jugendlichen und an der Schule Beschäftigten muss oberste Priorität haben“, betont Beiner, „die Schulen leisten hier vor Ort hervorragende Arbeit!“

„Dass Freitagabend erschienene Verordnungen aus Mainz montags morgens in den Schulen umgesetzt sind, ist Verdienst der Kreativität und Leistung der Schulen selbst. Dafür gebührt den Beschäftigten vor Ort, aber auch den Schülerinnen und Schülern sowie den Erziehungsberechtigten Respekt und Dank“, ergänzt die CDU-Landtagsabgeordnet Marion Schneid.

Vom Land erwartet die CDU genauso Unterstützung wie vom Bund. „Finanzielle Förderprogramme für Luftfilteranlagen auflegen ist zunächst einmal zu begrüßen“, so Schneid, „aber wenn, dann auch konsequent und das ganze Schulgebäude betreffend, damit in jedem Raum Präsenzunterricht unter sicheren Bedingungen stattfinden kann!“

„Ludwigshafen als größter Schulstandort des Landes auf der einen und mit einem immensen Schuldenberg behaftet auf der anderen Seite braucht besondere Zuwendungen. Der verschuldete Haushalt und das knappe Schulbudget dürfen nicht Grund dafür sein, dass sich Schulen nicht mit CO2-Ampeln ausstatten lassen wollen. Das Schuldezernat um Bürgermeisterin Prof. Reifenberg, dessen Zuständigkeit für die die Gebäude betreffenden Corona-Maßnahmen sehr begrenzt ist, gibt unter erschwerten Rahmenbedingungen sein Bestes, darf hier aber auch nicht alleine gelassen werden. Die hierfür zuständige Gebäudeverwaltung braucht Unterstützung, um alle Schulen adäquat bedienen zu können und die Stadt selbst braucht vom Land endlich eine Lösung für die erdrückende Schuldensituation“, so Schneid und Beiner abschließend.

