Heidelberg – Überblick über die Öffnungszeiten der Stadtverwaltung über Neujahr und Heilige Drei Könige – Besuche wegen Corona bitte auf das Notwendigste beschränken! Zugang nur mit 3G-Nachweis!

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Bürgerämter, Ämter und Dienststellen der Stadt Heidelberg bleiben über die Weihnachtsferien grundsätzlich geöffnet – geschlossen sind diese lediglich vom 31. Dezember 2021 bis 2. Januar 2022 und am Feiertag Heilige Drei Könige (Donnerstag, 6. Januar 2022). Aufgrund der Corona-Pandemie ist es zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger sowie der städtischen Mitarbeitenden allerdings erforderlich, persönliche Zusammentreffen zu reduzieren und Warteschlangen zu vermeiden. Die Stadt bittet Bürgerinnen und Bürger daher weiterhin, persönliche Besuche und Vorsprachen auf das Notwendigste zu beschränken und vorab einen Termin mit den Ämtern und Dienststellen zu vereinbaren. Der Zugang zu allen Bürgerämtern und Verwaltungsgebäuden ist nur mit 3G-Nachweis (geimpft, genesen oder getestet) möglich.



Wo immer es möglich ist, sollten Angelegenheiten schriftlich, telefonisch oder auf digitalem Weg erledigt oder besprochen werden und Unterlagen nicht persönlich, sondern per Post oder E-Mail eingereicht werden. Bei allen Bürgerämtern ist auch ein direkter Post-Einwurf möglich. E-Mail-Adressen und Postanschriften sowie die Öffnungszeiten der Bürgerämter gibt es online unter www.heidelberg.de/buergeramt. Ein großer Teil der städtischen Dienstleistungen kann über Online-Services genutzt werden: Zahlreiche Formulare und Dienste stehen unter www.heidelberg.de/formulare zur Verfügung.

In allen Bürgerämtern und sonstigen städtischen Gebäuden muss weiterhin eine medizinische Maske getragen werden. Die Stadt bittet darum, FFP2-Masken oder vergleichbare Modelle zu nutzen. Für den Zutritt zu den Gebäuden ist nach der 3G-Regel ein Nachweis über eine Impfung, eine Genesung oder einen negativen Test erforderlich (Schnelltest nicht älter als 24 Stunden, PCR-Test nicht älter als 48 Stunden). In Verwaltungsgebäuden ohne zentrale Eingangskontrolle melden sich Bürgerinnen und Bürger bitte telefonisch vor Zugang bei ihrer Ansprechperson an oder klingeln. Sie werden dann am Eingang abgeholt. Ein Aushang am Eingang informiert über die telefonische Erreichbarkeit.

Öffnungszeiten und Regelungen in einzelnen Einrichtungen

Die Stadtbücherei ist an Silvester (31. Dezember) und Neujahr (1. Januar) sowie am Feiertag Heilige Drei Könige (6. Januar 2022) geschlossen. Ab Dienstag, 4. Januar 2022, gelten wieder die gewohnten Öffnungszeiten. Der Bücherbus fährt ab Mittwoch, 5. Januar, seine Haltestellen wieder an.

Das Kurpfälzische Museum ist am 31. Dezember 2021 sowie am 1. Januar 2022 geschlossen.

Das Stadtarchiv Heidelberg ist bis 7. Januar 2022 für den Publikumsverkehr geschlossen. In dieser Zeit ist im Forschungs- und Lesesaal keine persönliche Einsichtnahme in die Archivbestände möglich. Anfragen werden weiterhin bearbeitet. Der Benutzerantrag ist online zu finden unter www.stadtarchiv.heidelberg.de/archivbenutzung.

Die städtischen Recyclinghöfe bleiben am Freitag, 31. Dezember (Silvester), am Samstag, 1. Januar (Neujahr), und am Donnerstag, 6. Januar 2022 (Heilige Drei Könige), geschlossen.

Das Büro der neuen Bürgerbeauftragten Carola de Wit ist ab Dienstag, 4. Januar 2022, zu geänderten Öffnungszeiten erreichbar: dienstags und mittwochs von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr. Termine können im Vorfeld vereinbart werden. Das Büro ist per Telefon unter 06221 58-10260 und per E-Mail unter der neuen Adresse buergerbeauftragte@heidelberg.de erreichbar. Außerhalb der Öffnungszeiten besteht die Möglichkeit, auf den Anrufbeantworter zu sprechen.

Das Büro der Kommunalen Behindertenbeauftragten Christina Reiß ist bis Freitag, 7. Januar 2022, nicht besetzt.

Das Interkulturelle Zentrum ist bis Freitag, 7. Januar 2022, geschlossen.

Das Friedrich-Ebert-Haus ist vom 31. Dezember 2021 bis 1. Januar 2022 geschlossen. Die Bibliothek und das Archiv bleiben bis 9. Januar geschlossen.