Heidelberg – 135 Kinder lernen über Jahreswechsel schwimmen! Gemeinsames Angebot von Stadt und Stadtwerken mit Partnern aus Heidelberg

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Im Hallenbad Hasenleiser lernen in den Weihnachtsferien weitere 135 Heidelberger Kinder schwimmen. Gert Bartmann, Leiter des Amtes für Sport und Gesundheitsförderung der Stadt Heidelberg, Maike Carstens, Geschäftsführerin der Stadtwerke Heidelberg Bäder, und Gerhard Schäfer, Vorsitzender des Sportkreises Heideberg, haben am Dienstag, 28. Dezember 2021, die Schwimmkurse besucht. Stadt Heidelberg, Stadtwerke Heidelberg, Sportkreis Heidelberg, die Franziska van Almsick Stiftung und das Institut für Sport und Sportwissenschaft (ISSW) der Universität Heidelberg bieten gemeinsam den kostenfreien Schwimmunterricht an.



„Viele Kinder konnten wegen der Pandemie und Bäderschließungen leider nicht schwimmen lernen. Deswegen haben wir im Frühjahr gemeinsam mit unseren Partnern ein breites Kursangebot gestartet. Seit Ende Mai haben auf diese Weise etwa 1.700 Kinder in Heidelberg in mehr als 200 Kursen schwimmen gelernt“, sagt Gert Bartmann, Leiter des Amtes für Sport und Gesundheitsförderung: „Es ist schön zu sehen, wie die Mädchen und Jungen unter Anleitung von qualifizierten Trainerinnen und Trainern mit viel Spaß das Schwimmen lernen. Es ist enorm wichtig, dass sich die Kinder frühzeitig sicher im Wasser bewegen können. Das ist der beste Schutz vor Badeunfällen.“

„Weil wir um die Bedeutung von Kinderschwimmkursen für Heranwachsende wissen, freuen wir uns, dass wir sie seit Mai auch unter den immer noch veränderten Betriebsbedingungen ermöglichen können“, sagt Maike Carstens, Geschäftsführerin der Stadtwerke Heidelberg Bäder.

Das Hallenbad Hasenleiser ist während der Weihnachtsferien geschlossen und wird von den Stadtwerken Heidelberg ausschließlich für die Schwimmkurse geöffnet. Es nehmen Kinder ab vier Jahren teil, die überwiegend noch nicht schwimmen oder sich noch nicht so gut über Wasser halten können. Das Training findet in Kleingruppen statt. So werden eine enge Betreuung der Kinder gewährleistet und die Kontakte untereinander zum Infektionsschutz begrenzt. Jede Kurseinheit im Wasser ist 45 Minuten lang. Vor dem Kursbeginn werden Corona-Schnelltests durchgeführt.

Seit Ende Mai wieder Schwimmkurse möglich

Seit Ende Mai 2021 ermöglicht die Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg wieder Schwimmkurse unter umfassenden Vorgaben zum Hygiene- und Gesundheitsschutz. Die Stadt Heidelberg hat seither gemeinsam mit ihren Partnern Stadtwerke Heidelberg, Franziska van Almsick Stiftung, Sportkreis Heidelberg, SV Nikar Heidelberg, DLRG Heidelberg und dem ISSW eine Vielzahl an Schwimmkursen für Heidelberger Kinder angeboten.