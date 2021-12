Frankenthal – #Neujahrskonzert 2022 mit der Neuen Philharmonie Frankfurt im #Congressforum- Es erwartet Sie ein Feuerwerk maritimer Musik

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar.

NEUJAHRSKONZERT „Nimm mich mit Kapitän, auf die Reise“

mit der Neuen Philharmonie Frankfurt, Solisten, Tanz

am Samstag, 01. Januar 2022, 18:00 Uhr

Veranstalter: Congressforum Frankenthal



Leinen los und volle Kraft voraus!

Mit frischem Wind startet die Neue Philharmonie Frankfurt unter ihrem Chefdirigenten Jens Troester ins neue Jahr. Ob unter Piratenflagge oder bei der US-Marine, vom beliebten Ferienparadies bis zum exotischen Geheimtipp: Beim Neujahrskonzert 2022 erwartet Sie ein Feuerwerk maritimer Musik.

Die Neue Philharmonie nimmt Kurs auf die schönsten Melodien, die eingängigsten Chansons und die lustigsten Seemannslieder: Walzer, Märsche, Polkas und Galopps, Highlights aus Operette, Musical und Filmmusik stehen auf der Karte, dazu eine Brise, pardon, Prise leichte Klassik.

Bei aller Hochsee-Stimmung darf natürlich auch die Binnenschifffahrt nicht zu kurz kommen – schließlich waren große Ströme stets Quelle großer Musik: Smetanas Moldau, Offenbachs Rheinnixen und Strauss’ wohl berühmtester Walzer zu Ehren eines gewissen blauen Flusses…

Mit an Bord: das bestens aufgelegte Orchester, eine charmante Moderation, zwei wunderbare Solisten und ein ausdrucksstarkes Tanzpaar. Was will man mehr? Steigen Sie ein! Die Segel sind gesetzt und die Schiffskapelle steht achtern bereit…

Gute Laune ahoi und Prosit Neujahr!

Preis: 30 € auf allen Plätzen

Karten erhalten Sie an allen bekannten reservix-Vorverkaufsstellen, in Frankenthal bei Thalia, unter reservix.de oder beim Kartenvorverkauf des CFF (Eingang 6): Stephan-Cosacchi-Platz 5, 6227 Frankenthal, MO- FR 9:30-13:00 Uhr.

CFF-Tickethotline: 0800 266 47 37

Die Besucher des Congressforum Frankenthal können sich im Großen Saal mit Sicherheit wohlfühlen und Kultur genießen! Bei den Veranstaltungen gilt 2G+ – also Zutritt nur für Geimpfte und Genesene mit tagesaktuellem Antigen-Schnelltest. Ausnahme: Menschen mit Booster-Impfung benötigen keinen Schnelltest. Ausnahmen von diesen Regeln gibt es für Kinder unter 12 Jahren, die keinen Test benötigen, sowie für ungeimpfte Kinder und Jugendliche bis einschließlich 17 Jahre. Für Letztere gilt die 3G-Regel.

Bei Einlass werden die folgende Dokumente kontrolliert: Impf- bzw. Genesenennachweise, Personalausweise und die Schnelltest-Nachweise.

Hinweise zu weiteren Kulturhighlights finden Sie unter www.congressforum.de. Der Veranstaltungskalender kann telefonisch direkt beim Congressforum unter 06233/4990 oder per Email an info@congressforum.de angefordert werden.

