Mannheim – Die Adler Mannheim verlieren bei den Grizzlys Wolfsburg

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Adler Mannheim haben am Dienstag das Auswärtsspiel bei den Grizzlys Wolfsburg mit 1:2 (1:0, 0:2, 0:0) verloren. Die Adler gingen nach einem Konter durch Nico Krämmer (19.10) kurz vor Ende des ersten Drittels mit 1:0 in Führung. Gleich zu Beginn im Mitteldrittel erzielte Fabio Pfohl (20.38) den 1:1-Ausgleich und Julian Melchiori (28.13) gelang der Siegtreffer zum 2:1-Heimsieg für die Wolfsburger. Die Adler Mannheim hatten zuvor vier Spiele in Folge gewonnen und am zweiten Weihnachtsfeiertag den EHC Red Bull München mit 5:1 zu Hause in der SAP-Arena in Mannheim besiegt. In der DEL-Tabelle führen die Eisbären Berlin mit einem Punkteschnitt von 2,06 (66 Punkte in 32 Spielen) vor den Adler Mannheim mit einem Punkteschnitt von 1,84 (59 Punkte in 32 Spielen). Dritter sind die Grizzlys Wolfsburg mit einem Punkteschnitt von 1,82 (60 Punkte in 33 Spielen). Die Adler Mannheim bestreiten das letzte Spiel in diesem Jahr am Donnerstag, 30. Dezember um 19.30 Uhr, auswärts bei den Bietigheim Steelers, die auf dem 14. und vorletzten Tabellenplatz liegen. Weitere Informationen über die Adler Mannheim gibt es unter www.adler-mannheim.de.



Quelle:

Text Michael Sonnick