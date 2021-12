Ludwigshafen – Rauchentwicklung im stillgelegten U-Bahn-Schacht

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 29.12.2021, gegen 03:30 Uhr, meldeten mehrere Bürgerinnen und Bürger der Polizei eine Rauchentwicklung in der Gartenstraße. Die eintreffenden Polizeibeamten stellten fest, dass die Rauchentwicklung aus einem stillgelegten U-Bahn-Schacht am Rathausplatz kam. Die parallel eintreffende Feuerwehr verschaffte sich daraufhin Zugang zu dem Schacht sowohl vom unteren Rheinufer als auch von der U-Bahn-Station unter dem Rathauscenter. Als Brandherd konnte ein Holzbalken ausgemacht werden. Im Feuer wurde zudem ein Benzinkanister festgestellt. An der Örtlichkeit sind aktuell Bauarbeiten. Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass sich die Unbekannten ein Feuer zum Aufwärmen entfachen wollten, die Rauchentwicklung jedoch unterschätzten und daraufhin die Örtlichkeit umgehend verließen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.



VIDEOINSERAT

Frankenthal Kunstausstellung Zwischenzeit