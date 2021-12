Ludwigshafen – Bargeld aus Sprinter gestohlen

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 28.12.2021, zwischen 14:15 Uhr und 15:00 Uhr, parkte ein 41-Jähriger seinen Sprinter in der Bahnhofstraße am Fahrbahnrand. In dieser Zeit lieferte er Lebensmittel an einen Laden in der Bahnhofstraße und pendelte immer wieder mit Waren zwischen seinem Fahrzeug und dem Lebensmittelladen. Unbekannte Täter nutzten seine jeweils kurzen Abwesenheiten aus und stahlen aus dem Sprinter eine kleine schwarze Ledertasche, die im Fußraum vor dem Beifahrersitz lag. In der Tasche befanden sich über 2.000 Euro sowie diverse Schlüssel. Zudem stahlen die Täter weitere 100 Euro aus der Tasche seiner Jacke, die auf dem Beifahrersitz lag. Wer etwas gesehen hat und Angaben zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu wenden.



VIDEOINSERAT

Frankenthal Kunstausstellung Zwischenzeit