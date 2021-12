Germersheim – Zwischenstand zum Jahresende – Mehr als eine halbe Million Euro auf dem Spendenkonto „Weinregion für Weinregion – Südpfalz hilft dem Ahrtal“ eingegangen – Dank an Spenderinnen und Spender

Germersheim/Kreis Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Innerhalb von fünf Monaten haben die Südpfälzerinnen und Südpfälzer rund 502.000 Euro gespendet. Das ist der aktuelle Stand des Spendenkontos ‚Weinregion für Weinregion – Südpfalz hilft dem Ahrtal‘. „Wir sind sehr dankbar für das Engagement unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger und stolz auf den Zusammenhalt und die Hilfsbereitschaft, die unsere Südpfalz ausmachen. Danke an alle, die das Spendenprojekt zu solch einem großen Erfolg machen“, betonen die Landräte Dietmar Seefeldt (SÜW), Dr. Fritz Brechtel (GER), Landaus Oberbürgermeister Thomas Hirsch und der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Südpfalz, Bernd Jung, die die Spendenaktion gemeinsam ins Leben gerufen haben. „Die Südpfälzerinnen und Südpfälzer haben mit der überwältigenden Spendenbereitschaft bewiesen, dass die Menschen im Ahrtal auf sie zählen können“, halten Seefeldt, Dr. Brechtel, Hirsch und Jung fest. „Mit ihrer Spende drücken sie ihr Mitgefühl für die Betroffenen des Hochwassers aus. Jede Spende bietet Hilfe und ermöglicht es, die Menschen zu unterstützen.“ Dankbar zeigen sich die Verwaltungschefs und der stellvertretende Sparkassenvorstand auch für die noch immer anhaltende Spendenbereitschaft: „Auch Monate nach der verheerenden Flut sehen wir noch immer große Spendenbereitschaft bei den Südpfälzerinnen und Südpfälzern.



Das zeigt einmal mehr: Wir stehen in schweren Zeiten zusammen und packen gemeinsam mit an. Es gibt noch viel zu tun beim Wiederaufbau. Damit in Zukunft möglichst viele Wiederaufbauprojekte unterstützt werden können, sind Spenden auch weiterhin willkommen“, so die Landräte, Landaus Oberbürgermeister und der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Südpfalz, die die Sammelaktion fortsetzen möchten. „Allen, die im Jahr 2021 noch nach einer ‚last minute‘ Gelegenheit suchen, um Unterstützung zu leisten, legen wir nochmals die Spendenaktion ‚Weinregion für Weinregion – Südpfalz hilft dem Ahrtal‘ ans Herz. Bei der Hilfsaktion kommen alle Spenden vollständig an und dienen dem Wiederaufbau im Ahrtal“, betonen die Verantwortlichen der Spendenaktion.

Das Spendenkonto ist zunächst noch bis 31. März 2022 geöffnet. Die Spendenaktion „Weinregion für Weinregion – Südpfalz hilft dem Ahrtal“ hat bisher rund 20.000 Euro für einen Hilfsgütertransport des Projekts Wiederaufbauhilfe des DLRG-Bundesverbandes e.V. in Kooperation mit dem DLRG-Landesverband Rheinland-Pfalz e.V., den DLRG-Gliederungen in Rheinland-Pfalz sowie den DRK-Kreisverbänden Germersheim, Landau und Südliche Weinstraße mit Unterstützung der Firma Hornbach Baumarkt AG eingesetzt. Rund 70.000 Euro wurden für Material und den Einbau von Heizkörpern und Wohnbarmachung von Wohnungen weitergeleitet.

Außerdem unterstützte die Initiative mit 15.000 Euro den Wiederaufbau der Jugendherberge Bad Neuenahr-Ahrweiler. Rund 5.000 Euro wurde für Material des Helfer-Stabs RLP zum Zwecke der allgemeinen Versorgung weitergeleitet und 50.000 Euro sind in die „Barriquefass-Aktion“ für Weingüter an der Ahr geflossen. Für das Hilfsprojekt zur Beschaffung von Akkurebscheren für Winzerinnen und Winzer wurden 70.000 Euro eingesetzt. Die Mittelvergabe erfolgt in gemeinsamer Abstimmung der südpfälzischen Verwaltungsspitzen, dem Sparkassenvorstand und der Geschäftsführung der Veranstaltungsgesellschaft Landau-Südliche Weinstraße.

Spenden sind weiterhin möglich unter dem Kennwort

„Katastrophenhilfe Hochwasser“ auf das Konto der Sparkasse Südpfalz, IBAN: DE87 5485 0010 1700 2446 66, BIC: SOLA DES1 SUW. Empfänger ist der Landkreis Südliche Weinstraße.

Das rheinland-pfälzische Ministerium der Finanzen hat Hilfsmaßnahmen im steuerlichen Bereich eingeleitet, um den Geschädigten entgegenzukommen. Auch für Spenden und Spendenaktionen sieht das Finanzministerium steuerliche Erleichterungen vor, die verlängert werden. So genügt unter anderem als Nachweis für Zuwendungen, die bis zum 31. März 2022 zur Hilfe in Katastrophenfällen auf ein für den Katastrophenfall eingerichtetes Sonderkonto eingezahlt werden, der Bareinzahlungsbeleg oder die Buchungsbestätigung eines Kreditinstitutes. Eine gesonderte Spendenbescheinigung ist damit nicht erforderlich, kann aber auf Wunsch ausgestellt werden.

Quelle: KV SÜW

Quelle: Landkreise Germersheim und Südliche Weinstraße, Stadt Landau in der Pfalz Sparkasse Südpfalz.