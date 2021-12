Dannstadt-Schauernheim – Kurzfristige Verlegung der Impfbusaktion in die Kurpfalzstraße

Dannstadt-Schauernheim/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Im Zentrum Alte Schule in Dannstadt hat es in der heutigen Nacht gebrannt. Von daher muss der Impfbustermin am morgigen Donnerstag, 30. Dezember 2021, an einen anderen Standort verlegt werden. Neuer Impfbus-Stopp ist vor der Schulturnhalle der Kurpfalzschule, Kurpfalzstraße 2, 67125 Dannstadt-Schauernheim.



Ansonsten ändert sich nichts: Die Impfaktion läuft von 9 bis 17 Uhr, ist für jeden und ohne Anmeldung.

Mehr Infos: www.vgds.de.

Zur Impfbus-Aktion:

Der Impfbus kommt in die Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim. Am Donnerstag, 30. Dezember 2021, steht der Impfbus von 9 bis 17 Uhr vor der Schulturnhalle der Kurpfalzschule, Kurpfalzstraße 2, 67125 Dannstadt-Schauernheim. Jeder kann die Möglichkeit der Corona-Impfung bzw. Auffrischimpfung nutzen – ohne Termin, ohne Anmeldung. Wer sich impfen lassen möchte, braucht lediglich seinen Personalausweis sowie – falls vorhanden – seinen Impfpass. Impflinge werden zudem gebeten, ihre Krankenversicherungskarte mitzubringen. Da immer erst kurzfristig feststeht, wieviel Impfstoff zur Verfügung steht, wird geimpft, so lange der Vorrat reicht. Auf der Facebookseite der Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim wird während des Impftages immer wieder über Wartezeiten und Impfstoffmenge informiert.

