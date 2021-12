Südliche Weinstraße – Für die Menschen vor Ort: Mehr als 2.200 Impfungen bei Sonder-Impfaktionen des DRK Kreisverbands SÜW – auch 2022 sind Impfaktionen geplant

Südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar(re/ak/Kreis Süsliche Weinstraße) –

„Es freut mich sehr, dass wir gemeinsam mit unseren starken Partnerinnen und Partnern des DRK Kreisverbands Südliche Weinstraße und der Kreiswasserwacht Südliche Weinstraße in den letzten Wochen fünf zusätzliche Impfaktionen für die Menschen vor Ort auf die Beine stellen und insgesamt 2.250 Impfwilligen Impfdosen verabreichen konnten“, resümiert Landrat Dietmar Seefeldt die Veranstaltungen, die der DRK Kreisverband und die Kreiswasserwacht seit Ende November mindestens einmal wöchentlich angeboten haben. Aufgrund der weiterhin hohen Nachfrage werden der DRK Kreisverband Südliche Weinstraße und die Kreiswasserwacht auch Anfang Januar wieder Sonderimpfaktionen anbieten.



VIDEOINSERAT

Frankenthal Kunstausstellung Zwischenzeit

Jürgen See, Kreisgeschäftsführer des DRK-Kreisverbandes Südliche Weinstraße e.V., Landrat Dietmar Seefeldt und Maikammers Ortsbürgermeister Karl Schäfer bei der Sonderimpfaktion im Maikammer mit Ehrenamtlichen der Kreiswasserwacht (v.l.).

Die Bürgerinnen und Bürger, die sich ihre Erst-, Zweit- oder Dritt-Impfungen verabreichen ließen, seien bei den zusätzlichen Impfaktionen sehr zufrieden gewesen: „Durch ein Nummernvergabesystem vor Ort konnten lange Warteschlagen vermieden werden. Das hat sich rumgesprochen und so wurden unsere Impfaktionen sehr gut angenommen“, fasst Jürgen See, Kreisgeschäftsführer des DRK-Kreisverbandes Südliche Weinstraße e.V., zusammen, der sich sehr zufrieden über die Aktionen vor Ort zeigt. Gemeinsam mit dem Präsidenten des DRK-Kreisverbandes Südliche Weinstraße e.V. Landrat Dietmar Seefeldt, besuchte Ortsbürgermeister Karl Schäfer den Sonderimpftermin in Maikammer. „Wir sind total stolz auf unsere Helferinnen und Helfer, welche jede Impfaktion in einer hohen Qualität und Motivation organisieren und durchführen: das ist gelebtes Ehrenamt zum Wohl der Menschen“, so Landrat Dietmar Seefeldt vor Ort. Aus diesem Grund habe man entschieden, im neuen Jahr weitere zusätzliche Impftermine anzubieten. Derzeit führt der Leiter des Mobilen Impfteams SÜW, Olliver Bartelt, die notwendigen Abstimmungen mit den Örtlichkeiten durch, Details sollen zeitnah bekannt gegeben werden.

Mit Blick auf die aktuelle Infektionslage und der neuen Omikron-Mutante erneuert Seefeldt noch einmal seinen Appell: „Bitte nutzen Sie die niedrigschwelligen Impfmöglichkeiten. Es muss nach wie vor unser aller oberstes Ziel sein, die Impfquoten zu steigern. Impfen ist das einzige Mittel, um die Pandemie wirksam zu bekämpfen. Der DRK Kreisverband Südliche Weinstraße und die Kreiswasserwacht leisten hierzu einen hervorragenden Beitrag. Danke an alle Ehrenamtlichen, die diese Aktionen erst möglich machen“, so der Landrat.