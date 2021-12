Ludwigshafen – Persönliche Vorsprache bei der Stadtkasse nicht möglich

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Aufgrund der Corona-Pandemie ist die Stadtkasse ab Montag, 3. Januar 2022, für Publikumsverkehr bis auf Weiteres geschlossen. Davon sind auch der Vollstreckungsinnen- und Vollstreckungsaußendienst betroffen. Bareinzahlungen sind nicht möglich. Auch Kautionen können nicht in bar bei der Stadtkasse hinterlegt werden. Der Zahlungsverkehr kann per Überweisung beziehungsweise Bareinzahlung bei jeder Bank auf eines der städtischen Konten vorgenommen werden. Die Bankverbindungen der Stadtverwaltung sind auf dem städtischen Internetportal www.ludwigshafen.de in der Rubik „Bürgernah“ > „Bürgerservice“ unter dem Punkt „Bankverbindung“ einsehbar. Bürger*innen, die Kontakt mit der Stadtkasse aufnehmen wollen, werden gebeten, dies telefonisch oder per E-Mail mit ihren zuständigen Sachbearbeiter*innen zu tun, deren Kontaktdaten auf der Rückseite der jeweiligen Zahlungserinnerung aufgeführt sind. Für allgemeine Anliegen ist die Stadtkasse unter der Rufnummer 0621 504-3021 sowie unter der Faxnummer 0621 504-3323 und per E-Mail unter der Adresse

2-12@ludwigshafen.de zu erreichen.



