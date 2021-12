Landau – Spende für die Kaffeekasse unserer Intensivstation – Ein herzliches DANKESCHÖN

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. „Im Wesen der Musik liegt es, Freude zu bereiten“- das Zitat von Aristoteles trifft genau ins Schwarze! Kurz vor Weihnachten wurde dem Team unserer Intensivstation eine Spende über 300 € überreicht; gesammeltes Geld von einem kleinen Musikevent in einem Hof in Bornheim. An einem Adventswochenende hatten die beiden Musikerinnen Shirley Betsch und Uschi Baumstark als „25 in between“ die Idee, mit ihrem Klavier, Gitarre, Cajon und Gesang die Besucher des Krippendorfes Bornheim zu verzaubern und so Spenden für die Kaffeekasse unserer Intensivstation zu sammeln. Welch eine tolle Überraschung, das Vinzentius-Krankenhaus Landau, insbesondere das Team der Intensivstation bedankt sich für die großzügige Spende! Danke für Ihre Wertschätzung und die tolle Aktion! Die Spende freut uns sehr und motiviert uns in dieser Zeit. Musik kann tatsächlich Freude bereiten… Das Foto zeigt die beiden Musikerinnen von „25 in between“ bei der Geldübergabe mit Herrn Dr. Jung, Chefarzt der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie und Dr. Gilly, stellvertretender Geschäftsführer.



