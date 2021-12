Landau – PKW Brand

Worms/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein W-LAN Router löste am gestrigen Montagabend, gegen 22:30 Uhr, einen Polizeieinsatz aus. Zeugen hatten die Polizei verständigt, da sie Streitigkeiten in einer Nachbarwohnung vermuteten. Als die Polizeibeamten in dem Mehrfamilienhaus in Worms-Horchheim eintrafen, stellten sie fest, dass es sich nicht um Streitigkeiten, sondern viel mehr um die Trotzreaktion eines Kindes handelte. Wie ... Mehr lesen »