Eberbach – Christbaumsammelaktion kann erneut nicht im gewohnten Umfang stattfinden

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Die am 08.01.2022 geplante Christbaumsammelaktion der Jugendfeuerwehr in Eberbach und den Ortsteilen kann aufgrund der derzeit geltenden Corona-Auflagen leider erneut nicht in gewohnter Art und Weise durchgeführt werden. Die Kontaktbeschränkungen lassen es nicht zu, dass die etwa 45 Helferinnen und Helfer die ausgedienten Christbäume der Bürgerinnen und Bürger einsammeln, waren sich Stadtjugendfeuerwehrwart Leon Walter und Gesamtkommandant Markus Lenk einig. Dennoch möchte die Freiwillige Feuerwehr den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit bieten, die ausgedienten Christbäume los zu werden. So können die Bäume am Samstag, den 08.01.2022, von 9.00 Uhr bis 16.00 Uhr an der Sammelstelle „In der Au“, auf dem dortigen Schwimmbadparkplatz oder auf der Schotterfläche unterhalb des „Rewe–Marktes“ abgegeben werden. Dort werden zwei Feuerwehrleute die Weihnachtsbäume entgegennehmen und in bereitgestellte Container verladen. Die Bäume können natürlich wegen der abfallenden Nadeln auch in einem Müllsack angeliefert werden, sollten aber auf jeden Fall vollständig vom Weihnachtsschmuck befreit sein.



Die Feuerwehr geht davon aus, dass die Einwohnerinnen und Einwohner der Ort-steile es einfacher haben den Baum im Ortsteil zu entsorgen, als diejenigen in der Kernstadt. Natürlich können aber auch die Bürgerinnen und Bürger aus den Ortsteilen den Baum sehr gerne an eine der Sammelstellen bringen. Dass so weniger Weihnachtsbäume entsorgt werden können, als bei einer Abholung, ist der Feuerwehr bewusst. Die Verantwortlichen der Feuerwehr sehen aufgrund geltender Auflagen aber keine andere Möglichkeit und wollen wenigstens diesen kleinen Service anbieten. Es bleibt zu hoffen, dass es im Jahr 2023 wieder eine Sammelaktion in gewohnter Weise geben wird. Ebenfalls besteht natürlich die Möglichkeit die Weihnachtsbäume über die AVR Abfallverwertungsgesellschaft zu entsorgen.