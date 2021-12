Speyer – Der Jahreswechsel am Dom Pontifikalamt an Silvester – Kapitelsamt und Neujahrskonzert am 1. Januar

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Freitag, 31. Dezember, 16 Uhr, hält Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann im Speyerer Dom das Pontifikalamt zum Jahresschluss. Der Gottesdienst wird musikalisch gestaltet von dem Mädchenchor, den Domsingknaben, dem Domchor und den Dombläsern unter der Leitung von Domkapellmeister Markus Melchiori. Die Orgel spielt Domorganist Markus Eichenlaub. Es erklingen Stücke von Christopher Tambling, Carl Thiel und Günter Raphael. Da die Voranmeldung bereits abgeschlossen ist und die Plätze für diesen Gottesdienst vergeben sind, ist ein spontaner Besuch mit dem Risiko verbunden, keinen Einlass zu finden. Am Samstag, 1. Januar, findet im Dom um 10 Uhr ein Kapitelsamt statt, dem Domdekan Dr. Christoph Kohl vorsteht. Die musikalische Gestaltung liegt in den Händen der Schola gregoriana. In diesem Gottesdienst sind noch freie Plätze vorhanden. Zu allen Gottesdiensten muss ein Immunisierungsnachweis oder ein offizieller Testnachweis (kein Selbsttest) sowie ein Lichtbildausweis mitgebracht werden.



Neujahrskonzert mit Horn, Alphorn und Orgel

Am Nachmittag des Neujahrestags findet traditionsgemäß das festliche Neujahrskonzert der Dommusik statt. In den vergangenen Jahren waren wechselnde Instrumentalkombinationen zu hören. Am 1. Januar 2022 um 15 Uhr erklingt im Speyerer Dom nun erstmals ein Alphorn gemeinsam mit der Orgel und zeigt eine neue Form des musikalischen Zusammenspiels. Domorganist Markus Eichenlaub hat gemeinsam mit dem Karlsruher Hornisten Thomas Crome ein Programm zusammengestellt, das viel Abwechslung und Freude verspricht. Karten sind online über Reservix oder in der Dom-Info oder die Reservix Vorverkaufsstellen erhältlich. Das Konzert findet unter der 2G Regel statt, so dass eine Teilnahme nur mit einem Impf- oder Genesungsnachweis möglich ist.

Öffnungszeiten des Doms zwischen den Jahren:

Mo – Sa 9 – 17 Uhr

So 12– 17 Uhr

Abweichende Zeiten an besonderen Feiertagen:

Fr 31. Dezember – Silvester: 9– 16 Uhr

Sa 1. Januar – Neujahr: 11.30 – 14 Uhr geöffnet

Do 6. Januar – Erscheinung des Herrn: 12– 17 Uhr

Öffnungszeiten der Dom-Info:

27.12. bis 30.12.: 10–16 Uhr

31.12. und 01.01.: geschlossen

Terminübersicht:

Freitag, 31. Dezember 2021

16:00 Uhr – Pontifikalamt zum Jahresschluss

mit Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann

Christopher Tambling: Missa brevis in B

Carl Thiel: Adeste fideles

Günter Raphael: Zu Bethlehem geboren

Liedsätze

Mädchenchor, Domsingknaben, Domchor, Dombläser

Neujahr, 1. Januar 2022

10:00 Uhr – Kapitelsamt

mit Domdekan Dr. Christoph Kohl

Claudio Casciolini: Missa brevis

Gregorianik: Gloria aus Missa VIII „de angelis“

Communio „Diffusa est gratia“

Schola gregoriana

15:00 Uhr – Festliches Neujahrskonzert der Dommusik

mit Hornist Thomas Crome und Domorganist Markus Eichenlaub

Alexandre Guilmant, Hugo Alfvén, Etienne Isoz sowie Orgelwerke von Garth Edmundson, Franz Lehrndorfer und Pietro Yon

„Drei Alphornrufen aus dem Alphornbüechli“ von Alfred Gassmann

Sinfonia Pastorella von Leopold Mozart

1. Änderungen vorbehalten –

Quelle:

Foto: Klaus Landry