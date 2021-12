Speyer – Brand einer Werkstatt

Edenkoben/Landkreis Südliche Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. An Heiligabend, Freitag den 24.12.2021, betrat gegen 19:05 Uhr ein bislang unbekannter Täter eine Tankstelle in der Staatsstraße in Edenkoben. Er erbeutete unter Vorhalt eines Messers einen Bargeldbetrag in niedriger dreistelliger Höhe. Der Täter flüchtete anschließend in Richtung Maikammer. Eine umgehend eingeleitete Fahndung der Polizei führte nicht zur Ergreifung des Täters. ... Mehr lesen »