Ludwigshafen – Bürgerbüro-Termine fallen wegen technischer Störung aus

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Wegen einer stadtweiten technischen Störung müssen die für den heutigen Montag, 27. Dezember 2021, vereinbarten Termine in den Ludwigshafener Bürgerbüros abgesagt werden. Da sich derzeit nicht abschätzen lässt, wann die Störung behoben sein wird, können Kund*innen ab dem 3. Januar 2022 das Bürgerbüro in den neuen Räumlichkeiten in der Bismarckstraße 21 ohne Termin aufsuchen. Von diesem Angebot sollte nur in dringenden Fällen Gebrauch gemacht werden. Bei weniger dringenden Fällen bittet die Stadtverwaltung die Kund*innen, neue Termine zu vereinbaren. Die Öffnungszeiten des Bürgerbüros in der Bismarckstraße 21 sind wie folgt: montags von 8 bis 12.30 Uhr und von 13.30 bis 18 Uhr, dienstags von 8 bis 12.30 Uhr und von 13.30 bis 16 Uhr, mittwochs von 8 bis 12.30 Uhr und von 13.30 bis 16 Uhr, donnerstags von 8 bis 12.30 Uhr und von 13.30 bis 18 Uhr sowie freitags von 8 bis 12.30 Uhr.



VIDEOINSERAT

Frankenthal Kunstausstellung Zwischenzeit