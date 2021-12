Herxheim – Sprengung eines Geldautomaten – Zeugen gesucht

Herxheim/Landkreis Südliche Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 25.12.2021, gegen 04:10 Uhr, sprengten unbekannte Täter einen Geldautomaten der Sparkasse in der St.-Christophorus-Straße in Herxheim bei Landau/Pfalz. Ob und wieviel Geld die Täter stehlen konnten, steht derzeit nicht fest. Durch die Sprengung wurde der SB-Sparkassenpavillon vollkommen zerstört. Der Sachschaden am Pavillon beträgt mehrere zehntausend Euro. Zeugen, die den Knall hörten, sahen von ihrem Fenster aus, wie ein dunkles Auto, vermutlich ein Kombi oder ein Coupé, vom Parkplatz des SB-Sparkassenpavillons wegfuhr in Richtung Herxheim-Zentrum. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.



