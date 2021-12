Limburgerhof – Fußgängerin schwer verletzt

Rhein-Pfalz-Kreis – Limburgerhof / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) – Am 23.12.2021, gegen 15:15 Uhr, befuhr eine 49-jährige PKW-Fahrerin die Speyerer Straße in Fahrtrichtung Schifferstadter Straße, als eine 84 Jahre alte Fußgängerin von rechts auf die Fahrbahn lief. Trotz Vollbremsung wurde die Fußgängerin leicht vom Pkw erfasst. Durch den Anstoß stürzte die Fußgängerin zu Boden, wodurch sie sich eine Beinfraktur zuzog. Durch den Rettungsdienst wurde die Dame in ein Krankenhaus verbracht.



