Frankenthal – Unangemeldete Corona-Proteste: Stadtverwaltung verlängert Verbot bis Anfang Januar

Rhein-Pfalz-Kreis / Mutterstadt / Maxdorf / Lambsheim Das Kreisbad Aquabella Mutterstadt hat am 26.12.2021 (2. Weihnachtsfeiertag) einschließlich der Sauna von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr geöffnet. VIDEOINSERAT Frankenthal Kunstausstellung Zwischenzeit Am 24.12.2021, 25.12.2021, 31.12.2021 und 01.01.2022 hat das Aquabella Mutterstadt komplett geschlossen. Die Kreisbäder Heidespaß Maxdorf-Lambsheim, Römerberg und Schifferstadt haben am 24.12.2021, 25.12.2021, 26.12.2021, 31.12.2021 ... Mehr lesen »