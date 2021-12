Mannheim – Honorierung des Ehrenamtes: Weihnachtsgruß für mehr als 1.500 Freiwillige im Sport

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.

Honorierung des Ehrenamtes: Weihnachtsgruß für mehr als 1.500 Freiwillige im Sport

Die Stadt Mannheim möchte sich für das ehrenamtliche Engagement im Mannheimer Sport bedanken. Daher hat der Fachbereich Sport und Freizeit dazu aufgerufen, ehrenamtlich Tätige aus den Mannheimer Sportvereinen zu nominieren, damit deren Leistungen entsprechend gewürdigt werden können.



Das Ehrenamt wird überwiegend unentgeltlich ausgeübt. Wie vielfältig das Engagement ist und wie viele Freiwillige sich täglich in den Mannheimer Sportvereinen in vielen verschiedenen Bereichen engagieren, zeigt die hohe Zahl an Zusendungen: Bis zum Anmeldeschluss am 19. Dezember wurden mehr als 1.500 Ehrenamtliche gemeldet – zu ihnen zählen Vorsitzende, Trainerinnen und Trainer, Übungsleiterinnen und Übungsleiter, Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter, Kampfrichterinnen und Kampfrichter oder sonstige Helferinnen und Helfer aus den Mannheimer Sportvereinen.

„Ohne dieses unermüdliche Engagement wäre auch, insbesondere in Zeiten der Corona-Pandemie, das Vereinsleben nicht möglich gewesen. Durch auf den Vereinsbetrieb angepasste Hygienekonzepte konnte der Sportbetrieb in weiten Teilen aufrechterhalten werden, was einen großen Gewinn für die gesamte Stadtgesellschaft darstellt. Gerne hätten wir uns persönlich bei all den helfenden Händen bedankt. Doch leider kann die Honorierung des Ehrenamts, die traditionell im Kino CinemaxX Mannheim stattfindet, ebenso wie im Vorjahr 2020, nicht als Präsenzveranstaltung durchgeführt werden. Für alle Gemeldeten wird es dennoch ein kleines Dankeschön mit einem persönlichen Weihnachtsgruß von mir geben“, sagt Sportbürgermeister Ralf Eisenhauer.