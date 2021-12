Landau – #L545: Auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit mehrfach überschlagen

Oberotterbach / Bad Bergzabern / Landau (ots)



Am 22.12.21, gegen 19:30 Uhr, befuhr der Fahrer eines Pkw Peugeot 206, in der Gemarkung Oberotterbach, die L 545 von Steinfeld kommend in Richtung Bad Bergzabern. Nach dem Auslauf einer Rechtskurve kam der 25-jährige Fahrer aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schlingern und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Fahrzeug überschlug sich mehrmals und blieb abseits der Straße auf der Seite liegen. Der leichtverletzte Fahrer wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht Das total beschädigte Fahrzeug wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen.