Ladenburg – Gefahr durch freilaufende Rinder – #A5 – Aktuell kurzzeitige #Fahrbahnsperrungen möglich.

Ladenburg, Heddesheim, Neuzeilsheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots)



Am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr gingen bei der Polizei mehrere Meldungen ein, wonach freilaufende Rinder auf den Feldern zwischen Ladenburg und Heddesheim, u.a. in Neuzeilsheim und dem Schwabenheimer Hof, unterwegs wären. Zeitnah meldete sich auch der 60-jährige Besitzer, ein Landwirt aus Ladenburg, bei der Polizei. Offenbar gelang es den Tieren ein Gitter auf dem Hof zur Seite zu schieben, woraufhin 26 Jungrinder im Alter von 8 bis 10 Monaten entfliehen konnten. Der 60-jährige Landwirt machte sich bereits am Dienstagnachmittag, gemeinsam mit der Tierrettung Rhein-Neckar sowie einem Tierarzt aus der Region, auf die Suche nach seinen Rindern. Im Laufe des Dienstagabends sowie des Mittwochs gingen immer wieder Meldungen von Passanten und Verkehrsteilnehmern bei der Polizei ein, wonach Einzeltiere im oben genannten Bereich gesichtet wurden. Bis zum Mittwochabend gegen 20:30 Uhr konnten 20 der 28 entlaufenen Rinder wieder eingefangen werden. 17 Rinder mussten hierbei kurzzeitig durch den Tierarzt sediert werden. Derzeit wird noch nach 8 Rindern gesucht. Am Donnerstagmorgen gegen 10 Uhr gingen erneut Meldungen ein, wonach einzelne Tiere im Bereich der BAB 5, zwischen der Anschlussstelle Schriesheim und Dossenheim gesichtet wurden. Derzeit sind Einsatzkräfte der Polizei vor Ort. Kurzzeitige Fahrbahnsperrungen sind möglich. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, langsam zu fahren.