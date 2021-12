Kaiserslautern – Derby zwischen Waldhof Mannheim und dem 1. FC Kaiserslautern findet am 20. Februar statt

Frankfurt Löwen Frankfurt trauern um U20-Juniorenspieler Schrecklicher Unfall bei U-20-Spiel in Nachwuchsliga DNL III – Gesamter Verein ist in Gedanken und Gebeten bei der Familie – Nachwuchs-Sportbetrieb ruht bis auf weiteres. 23.12.2021, 15:12 VIDEOINSERAT Frankenthal Kunstausstellung Zwischenzeit Die Löwen Frankfurt trauern um Niclas Kaus, der am 23. Dezember an den Folgen eines am vergangenen Wochenende ... Mehr lesen »