Heidelberg – Wiederaufbau Sirenennetz in Heidelberg: Stadt erhält Förderung von rund 175.000 Euro Installation soll Ende 2022 abgeschlossen sein

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Wiederaufbau des Sirenennetzes in Heidelberg ist einen weiteren Schritt vorangekommen: Das Projekt der Stadt Heidelberg wird mit 175.750 Euro aus dem Sirenenförderprogramm des Bundes gefördert – der höchste Zuschuss aller Städte im Regierungsbezirk Karlsruhe. Das hat das Regierungspräsidium Karlsruhe am 21. Dezember 2021 mitgeteilt. Die Planungen der Stadt sind bereits weit vorangeschritten: 25 Standorte im Stadtgebiet sollen mit hochmodernen Sirenen ausgestattet werden und die gesamte Stadtbevölkerung künftig im Bedarfsfall warnen. Der Wiederaufbau soll im kommenden Jahr erfolgen und bis Ende 2022 abgeschlossen sein.



„Ich freue mich sehr über die Förderung zum Wiederaufbau eines Sirenennetzes in Heidelberg“, sagt Oberbürgermeister Prof. Dr. Eckart Würzner: „Das Sirenennetz ist ein zentrales Mittel zur frühzeitigen und effektiven Warnung unserer Bevölkerung bei besonderen Gefahren. Damit schließen wir eine bestehende Lücke im Warnsystem, die durch den Abbau des Sirenennetzes in den 90er Jahren entstanden ist. Zusammen mit den modernen, digitalen Warnmöglichkeiten wie der Nina-App sind wir für die Zukunft sehr gut aufgestellt. Ich danke allen Gebäudeeigentümern, die uns ihre Dachflächen unkompliziert für die Sirenen zur Verfügung stellen und sich so für das Wohl und die Sicherheit von uns allen einbringen.“

Noch vor der verheerenden Flutkatastrophe im Ahrtal hatte die Stadt Heidelberg eine Planung erstellt, wie ein flächendeckender Wiederaufbau eines Sirenennetzes umgesetzt werden kann. Diesem Konzept hat der Gemeinderat zugestimmt und die Verwaltung mit der Umsetzung beauftragt. Das Konzept sieht für Heidelberg 25 Standorte vor, die mit hochmodernen Sirenen ausgestattet sein werden. Eine Akkupufferung ermöglicht auch bei einem Stromausfall ein mehrmaliges Auslösen der Sirene. Daneben wird eine intelligente Steuerung die Funktionalität der Sirenen überwachen und Fehler in der Kommunikation selbständig melden. Auch eine Einzelauslösung von Sirenen wird möglich sein, wenn die Gefahr nur Teile des Stadtgebiets umfasst.

Dass die Stadt Heidelberg bereits im Jahr 2019 vorausschauend den Wiederaufbau des Sirenennetzes eingeleitet hat, erweist sich nun als außerordentlicher Vorteil. Trotz der Herausforderungen der Corona-Pandemie wurden die Planungen für den Wiederaufbau durch die Feuerwehr Heidelberg unvermindert fortgeführt, um den Schutz der Bevölkerung weiter zu erhöhen. Alle potenziell geeigneten Standorte wurden begangen und dabei die Installationsmöglichkeiten detailliert erfasst. In einem nächsten Schritt werden die notwendigen technischen Arbeiten durch fachkundige Ingenieure ermittelt und daraus die Ausschreibung für die Gesamtanlage erstellt. Hier steht die Feuerwehr als zuständiges Fachamt in regelmäßigem und engem Kontakt mit dem Planungsbüro und de Gebäudeeigentümern.