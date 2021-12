Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar.

Der Frankenthaler Weihnachtsmarkt hat an Heiligabend, Freitag 24. Dezember, und dem ersten Weihnachtsfeiertag, Samstag 25. Dezember, geschlossen. Am zweiten Weihnachtsfeiertag, Sonntag, 26. Dezember, öffnet er erst um 14 Uhr. Am 23. Dezember und vom 27. bis 29. Dezember hat der Markt wie gewohnt von 11 bis 21 Uhr geöffnet.



Quelle Stadt Frankenthal/Foto Weihnachtsmarkt 2019/Archiv