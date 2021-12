Speyer – Museum Speyer an Heiligabend und Silvester geöffnet! Spannende Ausstellungen und Geschenkideen zum Fest

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar(rerd/ak) – Auch an den diesjährigen Fest- und Feiertagen ist das Historische Museum der Pfalz in Speyer für Besucherinnen und Besucher geöffnet und bietet mit seinem vielseitigen Ausstellungsprogramm spannende Unterhaltung für alle großen und kleinen Gäste. Sonderöffnungszeiten gelten für Freitag, 24. Dezember von 10 bis 14 Uhr und an Silvester von 10 bis 16 Uhr. An allen anderen Tagen, auch an den Weihnachtsfeiertagen und an Neujahr, ist das Haus regulär von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Noch bis zum 19. Juni 2022 ist die interaktive Familienausstellung Expedition Erde. Im Reich von Maulwurf und Regenwurm zu sehen. Die Ausstellung lädt zu einer spannenden Reise in die Welt unter unseren Füßen ein. Die Besucherinnen und Besucher lernen auf anschauliche Weise, warum es so wichtig ist, mit der Ressource Boden achtsam umzugehen.

Wer zum Weihnachtsfest ein Kulturerlebnis verschenken möchte, erhält im Historischen Museum der Pfalz Eintrittskarten oder Gutscheine für die Wunschausstellung der Beschenkten. Die Gutscheine sind online im Wert von 10, 15, 25 oder 50 Euro unter www.tickets.museum.speyer.de erhältlich und können ab dem Kaufdatum drei Jahre lang gegen Eintrittskarten, beispielsweise für die kommende Landesausstellung. Die Habsburger im Mittelalter. Aufstieg einer Dynastie eingetauscht werden.



