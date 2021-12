Ludwigshafen – Theater im Pfalzbau präsentiert „Die Feuerzangenbowle“ am 01. und 02.1.22

Die Feuerzangenbowle



Mit der Inszenierung des Kultromans Die Feuerzangenbowle des Altonaer Schauspielhauses gastiert am Samstag, 1.1. um 19.30 Uhr und am Sonntag, 2.1.2022 und 14.30 Uhr eine Pro­duktion auf den Pfalzbau Bühnen, die seit ihrer Premiere vor zwanzig Jahren schon selbst zum Klas­siker wurde.

“Das Schönste im Leben”, resümiert die Herrenrunde um den jungen Schriftsteller Dr. Pfeiffer bei einer dampfenden Feuerzangenbowle, “war die Gymnasiastenzeit”. Doch Pfeiffer hatte Privatunterricht, war nie auf der Penne, kennt weder Pauker noch die Streiche, die man ihnen spielt und ist daher für die anderen “überhaupt kein Mensch, sozusagen”.

Diese Erfahrungen müssen nachgeholt werden, beschließt die Runde. Und so drückt Dr. Pfeiffer als “Pfeiffer mit drei f” noch einmal die Schulbank, wird in der Oberprima von Babenberg „Schöler“ von Professor Crey, lernt beim Bömmel, was es mit der „Dampfma­schin´“ auf sich hat und ersinnt mit seinen pubertierenden Schulkameraden Unfug aller Art, um den Lehrern einzuheizen. Schnell zeigt sich, dass er es faustdick hinter den Ohren hat.

In der Regie von Regisseur Axel Schneider, der auch das Bühnenbild entwarf, spielt sich die so altbekannte wie fröhlich-frische Geschichte ab und überzeugt mit zeitloser Komik. Die Kos­tüme der Aufführung stammen von Daniela Kock, musikalisch wird die Inszenierung mit Kompositionen von Olaf Paschner untermalt.

Preise 36 € / 31 € / 26 € / 21 €, Familienpaket 97 € / 85 € / 69 € / 53 €

Nachmittagsvorstellung 14:30 Uhr 24 € / ermäßig 14 €, Familienpaket 65 €

Kartentelefon 0621/504 2558

Foto:Die Feuerzangenbowle © G2 Baraniak