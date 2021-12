Landkreis Bad Dürkheim – Unfall mit 3 Verletzten in Haßloch Westrandstraße

Kaiserslautern / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – In der Sonderausstellung „Finale – Director‘s Cut“, die zurzeit im Museum Pfalzgalerie Kaiserslautern (mpk), Museumsplatz 1, gezeigt wird, bringt Dr. Sören Fischer, einer der Kuratoren, am Mittwoch, 12. Januar, um 12.30 Uhr das Thema „Natur und Welt in der Kunst der Gegenwart“ in einer Kurzführung auf den Punkt. Die große ... Mehr lesen »